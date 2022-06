Elena Del Pozzo, criminologo: “Madre malata mente? Non escluso” (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Omicidio Elena Del Pozzo, lo psichiatra e criminologo Vincenzo Mastronardi all’Adnkronos spiega a proposito della mamma 23enne, accusata di aver ucciso la figlioletta Elena di 5 anni, che “ogni caso è a sé stante, ma se non vi sono stati precedenti ricoveri, precedenti necessità psichiatriche e quindi precedenti campanelli di allarme tutto potrebbe lasciar pensare che è perfettamente capace di intendere e volere. Tuttavia, scientificamente, la preordinazione e la programmazione non esclude la malattia di mente”. Va stabilito se si è trattato di una “lucida follia o di una lucida capacità di intendere e volere”. “Il paranoico, lo schizofrenico amplifica ciò che gli viene fatto e si organizza in funzione di quella sua malattia condizionante – osserva ... Leggi su italiasera (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – OmicidioDel, lo psichiatra eVincenzo Mastronardi all’Adnkronos spiega a proposito della mamma 23enne, accusata di aver ucciso la figliolettadi 5 anni, che “ogni caso è a sé stante, ma se non vi sono stati precedenti ricoveri, precedenti necessità psichiatriche e quindi precedenti campanelli di allarme tutto potrebbe lasciar pensare che è perfettacapace di intendere e volere. Tuttavia, scientifica, la preordinazione e la programmazione non esclude la malattia di”. Va stabilito se si è trattato di una “lucida follia o di una lucida capacità di intendere e volere”. “Il paranoico, lo schizofrenico amplifica ciò che gli viene fatto e si organizza in funzione di quella sua malattia condizionante – osserva ...

