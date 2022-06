È in arrivo un nuovo spin-off de Il Trono di Spade: Jon Snow protagonista (Di venerdì 17 giugno 2022) Ormai sono trascorsi ben tre anni dalla fine de Il Trono di Spade. Le otto stagioni della serie tv sono riuscite a emozionare un pubblico vastissimo. Ad oggi, sono previsti altri progetti legati al franchise. Il 22 agosto, per esempio, uscirà un titolo completamente dedicato alla dinastia Targaryen: House of the Dragon. La vera novità, però, risiede nell’annuncio dell’arrivo di un’opera dedicata totalmente a Jon Snow. L’amatissimo personaggio, finalmente, potrà avere uno spazio tutto suo. Si tratterà di un contenuto ambizioso che riprenderà, in parte, le vicende della serie a cui siamo stati abituati. Potrebbe interessarti: Nuovi spin off di Game of Thrones in cantiere: le anticipazioni Jon Snow torna a far parlare di sé: in arrivo un nuovo ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 17 giugno 2022) Ormai sono trascorsi ben tre anni dalla fine de Ildi. Le otto stagioni della serie tv sono riuscite a emozionare un pubblico vastissimo. Ad oggi, sono previsti altri progetti legati al franchise. Il 22 agosto, per esempio, uscirà un titolo completamente dedicato alla dinastia Targaryen: House of the Dragon. La vera novità, però, risiede nell’annuncio dell’di un’opera dedicata totalmente a Jon. L’amatissimo personaggio, finalmente, potrà avere uno spazio tutto suo. Si tratterà di un contenuto ambizioso che riprenderà, in parte, le vicende della serie a cui siamo stati abituati. Potrebbe interessarti: Nuovioff di Game of Thrones in cantiere: le anticipazioni Jontorna a far parlare di sé: inun...

