“È Davide, è morto”. Ritrovato senza vita il padre di 3 figli scomparso da giorni (Di venerdì 17 giugno 2022) È stato trovato morto Davide Zanotto, 49 anni, padre di tre figli. Siamo a Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza. L’uomo era scomparso domenica scorsa, da qui l’appello dei familiari allarmati per la sua assenza. Diffuso anche sui social con decine di condivisioni, alle quali si è aggiunta anche quella dell’assessore regionale, Manuela Lanzarin. “Aiutateci a trovare Davide”. E ancora: “Manca da casa dalla sera di domenica scorsa – sono le parole dei famigliari – Chiunque avesse sue notizie o l’avesse visto è pregato di segnalarlo alle autorità competenti. Davide non ha con sé telefono cellulare né documenti”. Davide, facevano sapere i familiari allarmati, al momento dell’allontanamento indossava una polo bluette e bermuda blu. È ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 giugno 2022) È stato trovatoZanotto, 49 anni,di tre. Siamo a Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza. L’uomo eradomenica scorsa, da qui l’appello dei familiari allarmati per la sua as. Diffuso anche sui social con decine di condivisioni, alle quali si è aggiunta anche quella dell’assessore regionale, Manuela Lanzarin. “Aiutateci a trovare”. E ancora: “Manca da casa dalla sera di domenica scorsa – sono le parole dei famigliari – Chiunque avesse sue notizie o l’avesse visto è pregato di segnalarlo alle autorità competenti.non ha con sé telefono cellulare né documenti”., facevano sapere i familiari allarmati, al momento dell’allontanamento indossava una polo bluette e bermuda blu. È ...

