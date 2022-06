Due ciclisti sono stati travolti e uccisi nelle Marche

(Di venerdì 17 giugno 2022) AGI - Due personemorte la notte scorsa, travolte da un'auto fuori controllo. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, le due persone viaggiavano sul lungomare di Montemarciano in bicicletta; l'auto, una Panda, ha divelto alcune recinzioni stradali e ha concluso la sua corsa ribaltandosi contro un mezzo parcheggiato. Le due persone in bicicletta, un uomo e una donna, entrambi quarantenni,state sbalzate a diversi metri di distanza dall'impatto emorte sul colpo. Illesa la conducente del mezzo, a bordo con la figlia di 9 anni, che ha riportato solo lievi ferite: la donna è stata sottoposta ai controlli per verificare se avesse assunto alcolici o sostanze stupefacenti.

