Droga e armi: 17 arresti nel foggiano Guardia di finanza (Di venerdì 17 giugno 2022) Dettagli in una conferenza stampa in mattinata. Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Dalle prime ore di oggi 160 uomini della Guardia di finanza del Comando Provinciale di Foggia, Servizio Centrale I.C.O. di Roma, Gruppo Investigativo C.O. di Bari, Gruppo Pronto Impiego di Bari, supportati dall'alto da un elicottero del Reparto Operativo Aeronavale di Bari, stanno dando esecuzione a n. 17 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti indiziati per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per violazioni della normativa in materia di armi.

