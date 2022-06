“Droga e alcol, lui finiva sempre collassato…”: i drammatici ultimi momenti di George Michael (Di venerdì 17 giugno 2022) Una nuova biografia – curata dallo scrittore James Gavin – su George Michael getta ancora ombre sul cantante e sulla sua travagliatissima e dolorosa sfera privata. Droga, arresti e la sfida del coming out hanno scandito la vita del cantante che ha sempre vissuto con ritrosia e timore la sua stessa esistenza. Quando si è L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 17 giugno 2022) Una nuova biografia – curata dallo scrittore James Gavin – sugetta ancora ombre sul cantante e sulla sua travagliatissima e dolorosa sfera privata., arresti e la sfida del coming out hanno scandito la vita del cantante che havissuto con ritrosia e timore la sua stessa esistenza. Quando si è L'articolo NewNotizie.it.

Pubblicità

Blowjoint : @aidefad_ets Un'azione concreta sarebbe iniziare spiegando che l'alcol è una droga, dunque evitando espressioni com… - aidefad_ets : #Alcol e #droga, un progetto per la salute dei bambini Un convegno organizzato da #FondazioneEstense e associazione… - A___lessiia : Si ma non potete ragionare così?? allora pure altri podcast in cui parlano di droga, alcol, dipendenze sono un trigg… - Lelouchkudoo : fumo, droga e alcol sono i migliori metodi per fare amicizia no cap - djaniceto : Le confessioni di Bradley Cooper: così si è salvato dalla dipendenza da droga e alcol -