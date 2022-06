Droga | blitz anti-spaccio nel Casertano | 16 arresti dei Carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – E’ di sedici persone arrestate (nove finiti in carcere e sette ai domiciliari) su ordine del Gip di Santa Maria Capua Vetere il bilancio di un’operazione effettuata daidi Capua in numerosi centri del, che ha accertato l’esistenza di una piazza dinel comune di Sparanise e in quelli limitrofi del comprensorio agro-caleno, come Calvi Risorta e Carinola. Gli indagati, è emerso, spacciavano marijuana, hashish e cocaina nella piazza centrale del paese e nascondevano lain varie aree del centro abitato, legando le dosi a delle calamite che venivano attaccate ai segnali stradali o alle fioriere presenti sulla strade pubbliche. L’indagine è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, e realizzata dai ...