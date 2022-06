Drammatica rapina in una villa alle porte di Roma | tre rom tengono in ostaggio una coppia

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 17 giugno 2022) Ha avuto un’eco nazionale lain casa di mercoledì pomeriggio in un appartamento di via Castellanza, nel quartiere Labaro, a: in manette sono finiti tre rom. Un uomo stava dormendo quando all’improvviso ha sentito dei rumori e ha sorpreso tre ladri in casa sua. L’uomo, un vigile del fuoco, è stato subito aggredito da uno dei tre che gli ha puntato un cacciavite al collo. Ne è nata una colluttazione e alla fine è stato immobilizzato. La moglie, svegliata dal trambusto, è andata a vedere cosa stesse Per continuare a leggere l'articolo sostienici oppure accedi L'articolo Secolo d'Italia.