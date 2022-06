Dragon’s Dogma 2 annunciato durante la Dragon’s Dogma 10th Anniversary Digital Celebration

(Di venerdì 17 giugno 2022) Nel Developer Video “10 Years of” di oggi, il director di™, Hideaki Itsuno, hache l’attesissimo™ 2 è ora in produzione tramite il RE ENGINE di Capcom. Questo reveal molto atteso ha visto poi anche un approfondimento sulle ispirazioni dietro i mostri, il combattimento e le meccaniche di gioco uniche che definiscono il mondo high-fantasy e l’azione open-world di. Il tanto atteso sequel è statocon il reveal del logo del titolo in uscita. Itsuno ha raccontato come i classici giochi di ruolo con carta e ...

...59 si sono svolti in contemporanea due eventi molto importanti dedicati a due famosi JRPG: l'anniversario per i 25 anni di Final Fantasy VII e l'evento celebrativo per i 10 anni di. ...Erano oramai due anni che si vociferava il suo arrivo e alla fine è successo davvero.2 è realtà. L'annuncio è arrivato nel corso dell'evento dedicato al gioco e ha di fatto confermato non solo le voci di corridoio, ma anche il leak del database di Nvidia, che già in ...