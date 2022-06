Draghi ferma la russa Rosatom. Golden power sull’idrogeno (Di venerdì 17 giugno 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha esercitato i poteri speciali sull’acquisizione da parte una sussidiaria del colosso nucleare russo Rosatom del 99,41 per cento del capitale sociale di Faber Industrie Spa, azienda italiana leader mondiale nella progettazione e produzione di bombole e sistemi per lo stoccaggio di gas ad alta pressione. La società, operante nel settore dell’energia pulita (biometano e idrogeno), dei gas tecnici, medicali e alimentari, delle miscele antincendio e di aria respirabile, ha sede a Cividale del Friuli (Udine). È quanto spiega l’estratto del Dpcm del 1° giugno 2022 inviato da Palazzo Chigi alle Camere e riferito alla notifica della società Fafin Srl, la finanziaria che controlla Faber Industrie Spa, e Rusatom GasTech LLC, società fondata nel 2020 e guidata da Nikita Davydov, che è anche manager di Umatex, divisione ... Leggi su formiche (Di venerdì 17 giugno 2022) Il presidente del Consiglio Marioha esercitato i poteri speciali sull’acquisizione da parte una sussidiaria del colosso nucleare russodel 99,41 per cento del capitale sociale di Faber Industrie Spa, azienda italiana leader mondiale nella progettazione e produzione di bombole e sistemi per lo stoccaggio di gas ad alta pressione. La società, operante nel settore dell’energia pulita (biometano e idrogeno), dei gas tecnici, medicali e alimentari, delle miscele antincendio e di aria respirabile, ha sede a Cividale del Friuli (Udine). È quanto spiega l’estratto del Dpcm del 1° giugno 2022 inviato da Palazzo Chigi alle Camere e riferito alla notifica della società Fafin Srl, la finanziaria che controlla Faber Industrie Spa, e Rusatom GasTech LLC, società fondata nel 2020 e guidata da Nikita Davydov, che è anche manager di Umatex, divisione ...

Pubblicità

petergomezblog : Gazprom continua a far pressione sull’Ue: a Eni metà delle forniture richieste. Draghi: “Bugie sulle cause, c’è uso… - MassimoChiaram7 : RT @petergomezblog: Gazprom continua a far pressione sull’Ue: a Eni metà delle forniture richieste. Draghi: “Bugie sulle cause, c’è uso pol… - PieroNanni2 : @GiovannaCalabr9 @giuliogaia @GuidoDeMartini E chi li ferma? La maggior parte della gente non ha ancora capito nien… - LuigiBiffi4 : @mrctrdsh Non era presente il capo di questi tre, senza il suo consenso la guerra non si ferma, ha ancora troppe ar… - franco_sala : RT @petergomezblog: Gazprom continua a far pressione sull’Ue: a Eni metà delle forniture richieste. Draghi: “Bugie sulle cause, c’è uso pol… -