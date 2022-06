DR e EVO - Tutte le novità esposte al MiMo

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 17 giugno 2022) La DR Automobiles ha rinnovato profondamente la gamma dei marchi EVO e DR, presentando i modelli aggiornati al2022. Questa serie diè fondamentale per ampliare ulteriormente il bacino di clienti potenziali nella fascia di prezzo compresa tra i 15.000 ed i 30.000 euro, mentre gli inediti brand Sportequipe ed Ickx appena lanciati guarderanno ai segmenti superiori. Le nuove DR 3.0 e 7.0 e l'aggiornamento della gamma. DR introduce le nuove 3.0 e 7.0 e propone aggiornamenti per le 4.0, la 5.0 e la 6.0. La DR 3.0 sostituisce la 3 con design e interni aggiornati, introduce l'infotainment da 9" e un nuovo cambio Cvt in alternativa a quello manuale abbinato al motore 1.5 benzina da 116 CV. Debutta, inoltre, la Suv DR 7.0, lunga 4,72 metri e dotata di sette posti. La vettura è proposta con motore 1.5 turbo da 160 CV con cambio automatico doppia ...