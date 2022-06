Dopo il primo caso di suicidio assistito, cosa succede ora in Italia? (Di venerdì 17 giugno 2022) Federico Carboni ha vinto la battaglia per rivendicare un suo diritto Dopo due anni di attesa e numerosi ostacoli. In Parlamento però si discute una legge che rischia di arrivare tardi e di riportare indietro le lancette Leggi su wired (Di venerdì 17 giugno 2022) Federico Carboni ha vinto la battaglia per rivendicare un suo dirittodue anni di attesa e numerosi ostacoli. In Parlamento però si discute una legge che rischia di arrivare tardi e di riportare indietro le lancette

Pubblicità

ItalianAirForce : Oggi, l’F-35A “6-01” ha fatto scalo, per la prima volta, sull’aeroporto di #Ghedi (Bs). Dopo l’atterraggio simbolic… - Corriere : «Io ho sempre osservato le leggi e ho voluto resistere anche per chi verrà dopo di me» - WeAreTennisITA : Il derby su erba è di Matteo ?????? Un grande Berrettini batte Sonego per 3-6 6-3 6-4, Matteo è cresciuto molto nel se… - PacellaUbaldo : RT @Leonardobecchet: Quanti morti, crisi alimentari in Africa, inflazione, povertà ci vorranno ancora prima di trovare unico compromesso po… - T0TTICrazia : RT @PazzoperPazzo: Roma Twitter il magico posto in cui si attaccano le dichiarazioni di Totti e si difendono quelle di Zaniolo, quando lett… -