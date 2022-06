Don Francesco Cerqua nuovo Rettore del Seminario Arcivescovile Ascalesi

Pubblicità

_incipitmania_ : I killer non vanno in pensione – Francesco Recami #incipit Il parroco Don Carlo Zanobin usava preparare con molta… - lino4219 : RT @CristofaroFranc: COMUNICATO E DENUNCIA DI DON FRANCESCO CRISTOFARO - rita1989_rita : RT @CristofaroFranc: COMUNICATO E DENUNCIA DI DON FRANCESCO CRISTOFARO - CristofaroFranc : COMUNICATO E DENUNCIA DI DON FRANCESCO CRISTOFARO - ricmelotti : OGGI VENERDÌ 17 GIUGNO ORE 17:30 SU TV2000, LA TRASMISSIONE 'DIARIO DI PAPA FRANCESCO' RACCONTERÀ L'ESPERIENZA DELL… -

Servizio Informazione Religiosa

Il movimento in atto si coglie leggendo un recentissimo articolo diBasilio Petrà, docente di ... Leggi anche 'Niente sesso prima e durante il matrimonio', l'appello di Papaagli sposi ...Marco Pozza, teologo e cappellano del carcere Due Palazzi di Padova, volto noto della tv in particolare per i programmi - interviste che ha condotto con papa, ha replicato così alle ... Diocesi: Napoli, mons. Battaglia nomina don Francesco Cerqua rettore del Seminario arcivescovile "Card. Ascalesi" E’ don Francesco Cerqua il nuovo Rettore del Seminario Arcivescovile “Card. Ascalesi”, che ha sede a Capodimonte, al viale Colli Aminei, 3.Domani, sabato 18 giugno, alle ore 10.00, nella basilica cattedrale di San Marco Evangelista in Venezia, il Patriarca Francesco Moraglia ordinerà al presbiterato don Bogumil Wasiewicz, studente del Se ...