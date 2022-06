Dizionario del calciomercato (Di venerdì 17 giugno 2022) È giugno, chiudono le scuole. Indossiamo i sandali, mangiamo verdure grigliate e dalla mattina alla sera parliamo una lingua esoterica, la lingua del calciomercato. La leggiamo sulle pagine dei siti e su quelle dei giornali unti di crema solare, la discutiamo nei bar e sulle spiagge, insieme al vasto clan degli iniziati a quel linguaggio. Le parole sono le stesse di sempre, ma hanno un contesto diverso che le fa cedere a un piccolo slittamento figurativo. “Fa la corte”, “Suggestione Politano”, “Ultimatum a Dybala”, “le parti sono lontane”. Parliamo questa lingua a metà tra l’esterna di Uomini e Donne e le aule di tribunale. È un linguaggio opaco, perché opaco è il mondo che vuole descrivere: quello vago e lattiginoso del calciomercato, il regno dell’immaginario calcistico per eccellenza. Le notizie sono sempre confuse, approssimative, si sforzano di ... Leggi su ultimouomo (Di venerdì 17 giugno 2022) È giugno, chiudono le scuole. Indossiamo i sandali, mangiamo verdure grigliate e dalla mattina alla sera parliamo una lingua esoterica, la lingua del. La leggiamo sulle pagine dei siti e su quelle dei giornali unti di crema solare, la discutiamo nei bar e sulle spiagge, insieme al vasto clan degli iniziati a quel linguaggio. Le parole sono le stesse di sempre, ma hanno un contesto diverso che le fa cedere a un piccolo slittamento figurativo. “Fa la corte”, “Suggestione Politano”, “Ultimatum a Dybala”, “le parti sono lontane”. Parliamo questa lingua a metà tra l’esterna di Uomini e Donne e le aule di tribunale. È un linguaggio opaco, perché opaco è il mondo che vuole descrivere: quello vago e lattiginoso del, il regno dell’immaginario calcistico per eccellenza. Le notizie sono sempre confuse, approssimative, si sforzano di ...

