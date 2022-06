Disney, l’ideologia gender è plus: “Ci impegniamo a reinventare il domani amplificando le storie Lgbt” (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu – Giugno è il mese dedicato al pride. Una lunga serie di iniziative, sfilate ed eventi affollano il calendario dei Paesi occidentali. Il silenzio degli attivisti arcobaleno è ipocritamente assoluto, invece, negli Stati dove l’omosessualità è ancora considerata un reato, come l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi e il Qatar. Lo scorso anno, avevamo già parlato della doppiezza di alcune multinazionali, come Microsoft, YouTube, Netflix, Mercedes, Volkswagen, Bmw, Coca-Cola e Pfizer, le quali avevano dipinto il logo con i colori arcobaleno, solo però quelli riguardanti i mercati occidentali. Quest’anno a destar scalpore sono state le dichiarazioni della piattaforma streaming Disney+ del colosso Disney. La Disney e la carica dei 101 generi Già nel marzo scorso, la Disney ha annunciato che, entro il 2022, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu – Giugno è il mese dedicato al pride. Una lunga serie di iniziative, sfilate ed eventi affollano il calendario dei Paesi occidentali. Il silenzio degli attivisti arcobaleno è ipocritamente assoluto, invece, negli Stati dove l’omosessualità è ancora considerata un reato, come l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi e il Qatar. Lo scorso anno, avevamo già parlato della doppiezza di alcune multinazionali, come Microsoft, YouTube, Netflix, Mercedes, Volkswagen, Bmw, Coca-Cola e Pfizer, le quali avevano dipinto il logo con i colori arcobaleno, solo però quelli riguardanti i mercati occidentali. Quest’anno a destar scalpore sono state le dichiarazioni della piattaforma streaming+ del colosso. Lae la carica dei 101 generi Già nel marzo scorso, laha annunciato che, entro il 2022, ...

AmirKhamsei : Questo qua c'ha 5 marmocchi, se non li porta al cinema la Disney fallisce ?? Ideologia #Gender e l'agenda politica… - StigmabaseF : [Stigmabase IT] Lightyear, l'attacco di Jacopo Coghe: 'Disney megafono dell'ideologia gender e dell'agenda ...: Dal… - StigmabaseF : Lightyear, l'attacco di Jacopo Coghe: 'Disney megafono dell'ideologia gender e dell'agenda ...: Dal bacio gay al ga… - ecocomunicatori : RT @AleteiaIT: Il nuovo film della Pixar introduce nella trama l'ideologia di genere in modo visibile in una storia rivolta principalmente… - Lord_Kevin_101 : @StoneTossIt Il bacio non c'era ma la difesa dell'ideologia gender è velatamente messa nella 'morale' del film, la… -

L'Occidente è gay. Parola loro. ... da colossi come Nike e Adidas, Coca Cola, Walt Disney e da tutto ... L'impero LGBTQI+ varrebbe, secondo i calcoli svizzeri, tremila ...in forma sotterranea che cominceranno ad imporsi come l'ideologia ... L'Occidente è gay. Parola loro - Roberto Pecchioli ... da colossi come Nike e Adidas, Coca Cola, Walt Disney e da tutto ... L'impero LGBTQI+ varrebbe, secondo i calcoli svizzeri, tremila ...in forma sotterranea che cominceranno ad imporsi come l'ideologia ... Il Primato Nazionale ... da colossi come Nike e Adidas, Coca Cola, Walte da tutto ...'impero LGBTQI+ varrebbe, secondo i calcoli svizzeri, tremila ...in forma sotterranea che cominceranno ad imporsi come...... da colossi come Nike e Adidas, Coca Cola, Walte da tutto ...'impero LGBTQI+ varrebbe, secondo i calcoli svizzeri, tremila ...in forma sotterranea che cominceranno ad imporsi come... Disney, l’ideologia gender è plus: “Ci impegniamo a reinventare il domani amplificando le storie Lgbt”