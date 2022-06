Digitale terrestre | fine della riorganizzazione | questi canali sono a rischio

Pubblicità

Fabiola04989530 : RT @Graziel28460337: #PRELEMI possiamo seguire Pierpaolo Pretelli tramite app, oppure sul canale 67 del digitale terrestre alle 11 su #R101… - mariasi95086791 : RT @Graziel28460337: #PRELEMI possiamo seguire Pierpaolo Pretelli tramite app, oppure sul canale 67 del digitale terrestre alle 11 su #R101… - dory88839763 : RT @Graziel28460337: #PRELEMI possiamo seguire Pierpaolo Pretelli tramite app, oppure sul canale 67 del digitale terrestre alle 11 su #R101… - ComCuccuru : RT @Graziel28460337: #PRELEMI possiamo seguire Pierpaolo Pretelli tramite app, oppure sul canale 67 del digitale terrestre alle 11 su #R101… - Lor623 : RT @Graziel28460337: #PRELEMI possiamo seguire Pierpaolo Pretelli tramite app, oppure sul canale 67 del digitale terrestre alle 11 su #R101… -

La processione e la celebrazione eucaristica in Cattedrale saranno trasmesse in diretta sul canale 73 del, TDS Salerno. E proprio in occasione della processione delCorpus Domini, ...Il canale è visibile inal canale 11 in home area e in tutta Italia in chiaro al canale 730 di Sky, oltre che in streaming su sito e App Radio Norba, disponibile per iOS e Android. ...È in arrivo il termine ultimo per la riorganizzazione delle frequenze dopo la modifica del digitale terrestre. Attenzione a questi canali.Le anticipazioni della puntata di oggi venerdì 17 giugno di Coming Soon Time, in onda alle 13:35 sulle frequenze di Radio Radio (radio e tv) e con diverse repliche nel corso del weekend.