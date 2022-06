Dietro le quinte dei Pinguini Tattici Nucleari: "Così creo la scenografia dei live" (Di venerdì 17 giugno 2022) Per me funziona come con l'opera lirica: leggo il testo del brano, poi lo ascolto e nella mia testa provo a capire qual è il mood ". Il risultato è una scenografia animata realizzata con Photoshop e ... Leggi su giornaledibrescia (Di venerdì 17 giugno 2022) Per me funziona come con l'opera lirica: leggo il testo del brano, poi lo ascolto e nella mia testa provo a capire qual è il mood ". Il risultato è unaanimata realizzata con Photoshop e ...

Pubblicità

IlContiAndrea : #Mahmood e #Blanco smentiscono di aver interrotto i rapporti e il clima di gelo dietro le quinte del… - juventusfc : Le final four di #UYL raggiunte per la prima volta nella storia. Una semifinale tra rimonte ed emozioni. Il dietro… - LaStampa : Il sospetto che agita la maggioranza: “Così la Russia voleva far cadere Draghi dietro le quinte usando il viaggio d… - andtrap : Se si vuole conoscere il dietro le quinte le opzioni sono due: o ci si fida delle fonti giornalistiche che si prefe… - LuigiF97101292 : RT @AncoraItalia_: Dalla rubrica 'Dietro Le Quinte' Enrica Perucchietti presenta: 'Green Pass: chi dissente è un moderno 'eretico' e va p… -