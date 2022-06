Di Marzio: “Allegri vuole fortemente Di Maria: ecco l’offerta e la risposta del giocatore” (Di venerdì 17 giugno 2022) Gianluca Di Marzio, giornalista Sky e specializzato nel calciomercato, ha fornito gli ultimi dettagli sulla trattativa tra la Juventus e Di Maria. Sembrava tutto fatto inizialmente, ma la trattativa pian piano si è complicata. Allegri vuole fortemente l’esterno argentino, la Juventus sta cercando di convincere l’ex Psg. ecco tutti i dettagli dell’operazione. “Max Allegri vorrebbe fortemente Di Maria, non si ferma. “La Juve sta insistendo e ha leggermente modificato la propria offerta per andare incontro al giocatore. La società voleva due anni, Di Maria un solo anno: ora è stato offerto un contratto di un anno più opzione per la seconda stagione, sperando possa bastare per convincere Di ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 17 giugno 2022) Gianluca Di, giornalista Sky e specializzato nel calciomercato, ha fornito gli ultimi dettagli sulla trattativa tra la Juventus e Di. Sembrava tutto fatto inizialmente, ma la trattativa pian piano si è complicata.l’esterno argentino, la Juventus sta cercando di convincere l’ex Psg.tutti i dettagli dell’operazione. “MaxvorrebbeDi, non si ferma. “La Juve sta insistendo e ha leggermente modificato la propria offerta per andare incontro al. La società voleva due anni, Diun solo anno: ora è stato offerto un contratto di un anno più opzione per la seconda stagione, sperando possa bastare per convincere Di ...

