Di Maria Juve, i bianconeri alzano l'offerta: attesa la risposta dell'argentino (Di venerdì 17 giugno 2022) La Juve ha alzato l'offerta per Di Maria: ora i bianconeri attendono la risposta dell'argentino che arriverà nel weekend Il weekend porta consiglio. E' quello che sta pensando Di Maria riguardo al suo futuro. La Juve non molla la presa e ha alzato l'offerta per il Fideo. La Juventus avrebbe offerto il contratto annuale con opzione per un altro anno. Lo riferisce Gianluca Di Marzio a Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

