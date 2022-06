(Di venerdì 17 giugno 2022) Il ministro degli Esteri: "Il Movimento non guarda al 2050, è unache si sta radicalizzando all'indietro". Nuovo affondo sulla regole dei due mandati, interviene anche Grillo: "Non si tocca, previene la deriva autoritaria"

Pubblicità

MPenikas : Cos'è il Genio? È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità d'esecuzione. La Sparano, genio incompreso, nemm… -

L'HuffPost

Piuttosto,l'ex leader, "non si può attaccare il governo un giorno sì e un giorno no". La replica di Giuseppe Conte non si fa attendere. Ed è della stessa durezza. Le critiche di Di...... queste sono le accuse di Dia Conte. Il quale evita il merito, e: "Si tratta di sfoghi mossi da problemi personali visto che adesso decidiamo sul secondo mandato.". In pratica Conte, ... Di Maio rilancia: "M5S rischia di diventare la forza politica dell'odio". Conte: "Si caccia da solo" Il governista ministro degli Esteri rimprovera al leader di avere una politica ambigua verso Palazzo Chigi. E c'è pure il nodo del doppio mandato ...E’ il “vaffa” più clamoroso nella storia del Movimento. Luigi di Maio da una parte, Giuseppe Conte dall’altra. Assai più di quanto si ...