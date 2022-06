Di Maio | nuovo attacco totale a Conte | «Insensato sull’Ucraina | confuso | perdente Vuole un partito dell’odio?» – Il video

(Di venerdì 17 giugno 2022) Tiene il punto Luigi Disul questione ormai sempre più spinosa nel M5s sulla risoluzione che il governo italiano porterà al prossimo Consiglio europeo sulla guerra in Ucraina. In quel documento «una parte del Movimentoinserire frasi che disallineano l’Italia dalle alleanze storiche: dalla Nato e dall’Ue», ribadendo un concetto che già aveva fatto saltare i nervi a Giuseppeieri, 16 giugno, quando aveva detto: «Noi non siamo un paese neutrale». Frase che aveva spinto l’ex premier a ribadire oggi su La Stampa di non essere mai stato contro la Nato. E ancora sulle critiche dia Mario Draghi, con cui avrebbe difficoltà a comunicare, Dirisponde: «Non diamo prova di grande maturità politica quando strumentalizziamo il presidente del Consiglio». «Mi sono permesso ...

Pubblicità

petergomezblog : Conte a Di Maio: “M5s anti-Nato? Stupidaggine. Che faccia lezioni su democrazia interna fa sorridere. Dirà lui se v… - fattoquotidiano : 'Giuseppe Conte replica a Luigi Di Maio. Siamo alla vigilia di un appuntamento importante per la storia del Movimen… - chiccodigrano : RT @questcazzdianni: Dichiarazioni finali su Di maio...che stoccate, una dopo l'altra, la differenza tra nuovo e vecchio statuto, poi con i… - InfinitoIsacco : RT @maxpesciolino: decidere anche sulla permanenza o l’espulsione di Di Maio nel nuovo movimento che stiamo per rilanciare, aspettare ulter… - Piero43 : RT @maxpesciolino: decidere anche sulla permanenza o l’espulsione di Di Maio nel nuovo movimento che stiamo per rilanciare, aspettare ulter… -

Disi è ritrovato difuori dal Parlamento per attaccare Conte. Non ha mai detto niente di politico, non ha mai difeso M5s, per una questione che riguarda la sua poltrona dal 2023 in poi. ...E non a caso ieri è andato in scena ilscontro tra il capo politico Giuseppe Conte e il ministro Luigi Di, che secondo l'ex premier 'dice stupidaggini, è in fibrillazione', proprio per il ...Che senso ha cambiare la regola del secondo mandato" Nuovi sviluppi nella guerra Di Maio-Conte sulla crisi Ucraina e il terzo mandato, contro il quale oggi si è espresso anche Beppe Grillo. Così, a ...Il fondatore del Movimento si schiera: non bisogna "privarsi di una regola la cui funzione è di prevenire il rischio di sclerosi del sistema di potere, se non di una sua deriva autoritaria. Il dilemma ...