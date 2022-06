(Di venerdì 17 giugno 2022) CASTELLAMMARE DI STABIA – “Ho ricevuto, come quelli che ho visto stamattina,come quelli che abbiamo visto sui giornali stamattina. Io temo che questapoi rischi di diventare una, unache tra l’altro nello statuto ha il rispetto della persona. Credo che su questo dobbiamo parlare di temi, il nostro elettorato è disorientato perché quando si pongono dei temi ci sono degli attacchi, questo non è assolutamente accettabile”: lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di, parlando con i giornalisti a Castellammare di Stabia. “Ci sarà un perché nella cosiddetta ...

Pubblicità

Lopinionista : Di Maio: 'Insulti personali, rischio 5s forza politica dell'odio' - infoitinterno : Di Maio: 'Insulti personali, rischio 5s forza politica dell'odio' - Il Sole 24 ORE - StabiaChannel : #PoliticaLavoro #Castellammare - La stoccata di Di Maio a Conte: «Con gli insulti personali il Movimento fa passi i… - francobaietti : Chi semina vento raccoglie tempesta. - BaiettiFranco : Chi semina vento raccoglie tempesta. -

...premier Dinon arretra: "Mi sono permesso semplicemente di porre dei temi per aprire un dibattito su questioni come la Nato, la guerra in Ucraina, la transizione ecologica e ho ricevuto...Perché Pd sale e noi scendiamo Secondo mandato votino iscrittiCASTELLAMMARE DI STABIA – “Ho ricevuto insulti personali, come quelli che ho visto stamattina ... questo non è assolutamente accettabile”: lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando ...Roma, 17 giugno 2022 - Volano gli stracci nel Movimento 5 Stelle. Dopo lo scontro di ieri tra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte, il ministro degli Esteri torna a parlare oggi da Castellamare. E i toni re ...