Di Maio: "Con Conte M5s forza politica dell'odio. No al terzo mandato" (Di venerdì 17 giugno 2022) Nuovi sviluppi nella guerra Di Maio-Conte sulla crisi Ucraina e il terzo mandato, contro il quale oggi si è espresso anche Beppe Grillo. Così, a Margine della visita al cantiere Finmeccanica di Castellammare di Stabia, il ministro degli Esteri, il grillino Luigi Di Maio, anche ha attaccato: "Il Movimento 5 Stelle rischia di diventare una forza politica dell'odio, che si sta radicalizzando e sta guardando indietro: allora che senso ha cambiare la regola del secondo mandato?". "Io mi sono permesso semplicemente di porre dei temi e di aprire un dibattito su alcune questioni, in cambio ho ricevuto solo insulti personali come quelli che abbiamo visto nei giornali stamattina", dice Di ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 17 giugno 2022) Nuovi sviluppi nella guerra Disulla crisi Ucraina e il, contro il quale oggi si è espresso anche Beppe Grillo. Così, a Marginea visita al cantiere Finmeccanica di Castellammare di Stabia, il ministro degli Esteri, il grillino Luigi Di, anche ha attaccato: "Il Movimento 5 Stelle rischia di diventare una, che si sta radicalizzando e sta guardando indietro: allora che senso ha cambiare la regola del secondo?". "Io mi sono permesso semplicemente di porre dei temi e di aprire un dibattito su alcune questioni, in cambio ho ricevuto solo insulti personali come quelli che abbiamo visto nei giornali stamattina", dice Di ...

