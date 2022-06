Di Battista: vado in Russia per capire cosa pensa dell'Occidente (Di venerdì 17 giugno 2022) "Ciao a tutti, sono a Istanbul e nelle prossime ore andrò in Russia dove mi fermerò per circa un mese e mezzo viaggiando soprattutto nella Russia più profonda, quindi partendo senz'altro dalle grandi ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 giugno 2022) "Ciao a tutti, sono a Istanbul e nelle prossime ore andrò indove mi fermerò per circa un mese e mezzo viaggiando soprattutto nellapiù profonda, quindi partendo senz'altro dalle grandi ...

Pubblicità

Adnkronos : #DiBattista annuncia il suo viaggio in #Russia: 'È interessante comprendere quel che i russi pensano del conflitto,… - AntonioSbraga : @mvetto +++Di Battista: 'Vado in Russia, andrò a vivere sulla Piattaforma Rousseau'+++ - FioreFerdi1 : RT @fenice_risorta: Chi sa se @ale_dibattista porterà anche il suo meccanico x chidere consigli? ?????? - Peppe67023024 : Speriamo che resti lì, non ci mancherai Di Battista: 'Vado in Russia, scriverò reportage' -… - Giovann00341278 : RT @fenice_risorta: Chi sa se @ale_dibattista porterà anche il suo meccanico x chidere consigli? ?????? -