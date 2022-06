Di Battista: “Vado in Russia per capire cosa ne pensa dell’Occidente” (Di venerdì 17 giugno 2022) ISTANBUL – “Ciao a tutti, sono a Istanbul e nelle prossime ore andrò in Russia dove mi fermerò per circa un mese e mezzo viaggiando soprattutto nella Russia più profonda, quindi partendo senz’altro dalle grandi città ma andando via via sempre più lontano dalla grande città più verso l’Asia, verso l’estremo oriente. Questo perché è ciò che più di tutto amo fare: reportage”. Lo annuncia con un video su Youtube Alessandro Di Battista, ex esponente di spicco del M5S, spiegando che “scriverò reportage per il Fatto Quotidiano, girerò per Tv Loft dei documentari, già ne ho realizzati per Tv Loft, che è la piattaforma del Fatto Quotidiano. Li ho realizzati in Bolivia, si chiamano ‘Respiro’, e in Iran, ‘Sentieri persiani’. Poi prenderò un po’ di appunti magari per scrivere un libro per la Paper First”. “Mi interessa soprattutto tentare di ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 17 giugno 2022) ISTANBUL – “Ciao a tutti, sono a Istanbul e nelle prossime ore andrò indove mi fermerò per circa un mese e mezzo viaggiando soprattutto nellapiù profonda, quindi partendo senz’altro dalle grandi città ma andando via via sempre più lontano dalla grande città più verso l’Asia, verso l’estremo oriente. Questo perché è ciò che più di tutto amo fare: reportage”. Lo annuncia con un video su Youtube Alessandro Di, ex esponente di spicco del M5S, spiegando che “scriverò reportage per il Fatto Quotidiano, girerò per Tv Loft dei documentari, già ne ho realizzati per Tv Loft, che è la piattaforma del Fatto Quotidiano. Li ho realizzati in Bolivia, si chiamano ‘Respiro’, e in Iran, ‘Sentieri persiani’. Poi prenderò un po’ di appunti magari per scrivere un libro per la Paper First”. “Mi interessa soprattutto tentare di ...

