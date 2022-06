Di Battista va in Russia per raccontare «quel che pensano ‘dall’altra parte’» ai lettori del Fatto Quotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Racconterà la guerra in Ucraina vista “dall’altra parte”. Così Alessandro Di Battista ha annunciato ai suoi follower sui social la sua partenza per un nuovo reportage, questa volta in Russia. E lo farà proprio a partire dalle varie città, Mosca in primis, per raccontare sul Fatto Quotidiano e su TvLoft il conflitto visto dalla sponda di chi ha invaso l’Ucraina prima di iniziare con i bombardamenti a tappeto. LEGGI ANCHE > Si dimezza la disinformazione sull’Ucraina, ma risale quella sulla situazione sanitaria «Nelle prossime ore andrò in Russia. Scriverò reportage per Il Fatto Quotidiano e girerò un documentario per TvLoft. È ciò che amo fare e, oltretutto, credo sia utile conoscere quel che pensano ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 17 giugno 2022) Racconterà la guerra in Ucraina vista “dall’altra parte”. Così Alessandro Diha annunciato ai suoi follower sui social la sua partenza per un nuovo reportage, questa volta in. E lo farà proprio a partire dalle varie città, Mosca in primis, persule su TvLoft il conflitto visto dalla sponda di chi ha invaso l’Ucraina prima di iniziare con i bombardamenti a tappeto. LEGGI ANCHE > Si dimezza la disinformazione sull’Ucraina, ma risalela sulla situazione sanitaria «Nelle prossime ore andrò in. Scriverò reportage per Ile girerò un documentario per TvLoft. È ciò che amo fare e, oltretutto, credo sia utile conoscereche...

