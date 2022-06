Di Battista annuncia il trasloco da Roma Nord a Mosca: “Farò i reportage dalla Russia per il Fatto” (video) (Di venerdì 17 giugno 2022) Alessandro Di Battista, ribattezzato come il “Che Guevara di Roma Nord”, non sfugge al richiamo della foresta comunista e andrà in Russia per un reportage, un libro e una corrispondenza con il Fatto quotidiano. Lo ha annunciato l’ormai ex esponente del M5s, già protagonista di un lungo viaggio in America Latina. “Nelle prossime ore andrò in Russia. Scriverò reportage per Il Fatto Quotidiano e girerò un documentario per TvLoft. È ciò che amo fare e, oltretutto, credo sia utile conoscere quel che pensano ‘dall’altra parte’. Vi aggiornerò”. Con queste parole su Facebook Alessandro Di Battista ha annunciato la decisione in un video. LEGGI ANCHE Influencer, reporter e ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 17 giugno 2022) Alessandro Di, ribattezzato come il “Che Guevara di”, non sfugge al richiamo della foresta comunista e andrà inper un, un libro e una corrispondenza con ilquotidiano. Lo hato l’ormai ex esponente del M5s, già protagonista di un lungo viaggio in America Latina. “Nelle prossime ore andrò in. Scriveròper IlQuotidiano e girerò un documentario per TvLoft. È ciò che amo fare e, oltretutto, credo sia utile conoscere quel che pensano ‘dall’altra parte’. Vi aggiornerò”. Con queste parole su Facebook Alessandro Dihato la decisione in un. LEGGI ANCHE Influencer, reporter e ...

