Deulofeu, Orsolini, Svanberg, Bernardeschi, Pjanic, Soler: il Napoli valuta chi prendere per sostituire l’esercito di partenti di lusso (Di venerdì 17 giugno 2022) Mercato importante, e forse anche complicato, quello che attende il Napoli. E’ probabile che sia questa la stagione in cui il ciclo di calciatori presi giovanissimi e diventati campioni si chiuderà: già ha lasciato Insigne, destinazione Toronto, lo ha fatto anche Goulham, lo farà probabilmente anche Mertens e i rumors su Koulibaly sono molteplici. Probabile la partenza anche del portiere colombiano Ospina e non gode di ottima salute il rapporto tra la società e Fabian Ruiz, sempre a causa del rinnovo di contratto. Dovessero partire tutti, cosa tuttavia poco probabile, Spalletti si ritroverebbe una bella gatta da pelare: in entrata c’è sicuramente Mathias Olivera, terzino sinistro uruguayano che andrà a riempire una vacatio storica del Napoli. Altrettanto certo l’arrivo del georgiano Kvaratskhelia esterno ex Rubin Kazan oggi alla Dinamo Batumi: in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Mercato importante, e forse anche complicato, quello che attende il. E’ probabile che sia questa la stagione in cui il ciclo di calciatori presi giovanissimi e diventati campioni si chiuderà: già ha lasciato Insigne, destinazione Toronto, lo ha fatto anche Goulham, lo farà probabilmente anche Mertens e i rumors su Koulibaly sono molteplici. Probabile la partenza anche del portiere colombiano Ospina e non gode di ottima salute il rapporto tra la società e Fabian Ruiz, sempre a causa del rinnovo di contratto. Dovessero partire tutti, cosa tuttavia poco probabile, Spalletti si ritroverebbe una bella gatta da pelare: in entrata c’è sicuramente Mathias Olivera, terzino sinistro uruguayano che andrà a riempire una vacatio storica del. Altrettanto certo l’arrivo del georgiano Kvaratskhelia esterno ex Rubin Kazan oggi alla Dinamo Batumi: in ...

Pubblicità

infoitsport : Chiariello: “Deulofeu arriva al posto di Insigne. Orsolini o Bernardeschi in un caso” - sscalcionapoli1 : Chiariello: “Deulofeu arriva al posto di Insigne. Bernardeschi o Orsolini in un caso” - tweetazzurri : @Chiariello_CS Deulofeu gioca a destra o trequartista. A sinistra c’è chiarastella, può giocare Lozano e anche Elm… - infoitsport : Chiariello: 'Deulofeu arriva al posto di Insigne. Bernardeschi o Orsolini in un caso” - infoitsport : TWEET - Chiariello: 'Deulofeu al posto di Insigne, Orsolini o Bernardeschi? Arrivano solo in un caso' -