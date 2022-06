Desertificazione e siccità, 8 italiani su 10 preoccupati per il futuro (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Desertificazione e siccità: otto italiani su 10 sono preoccupati per il futuro e per il 56% ad essere a rischio è l’agricoltura. E’ quanto emerge da una recente ricerca Ipsos per Finish, realizzata in occasione della Giornata Mondiale per la Lotta alla Desertificazione e alla siccità, che si celebra ogni anno il 17 giugno. La siccità, infatti, è un problema attuale e globale e in Italia la fotografia è allarmante, con oltre il 20% del territorio nazionale a rischio Desertificazione fin dal 2018 e con una situazione ulteriormente complicata dall’assenza di precipitazioni degli ultimi mesi, che non ha riguardato solo le aree meridionali del paese. Il deficit di pioggia e neve (rispettivamente -60% e -80% rispetto alla ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) –: ottosu 10 sonoper ile per il 56% ad essere a rischio è l’agricoltura. E’ quanto emerge da una recente ricerca Ipsos per Finish, realizzata in occasione della Giornata Mondiale per la Lotta allae alla, che si celebra ogni anno il 17 giugno. La, infatti, è un problema attuale e globale e in Italia la fotografia è allarmante, con oltre il 20% del territorio nazionale a rischiofin dal 2018 e con una situazione ulteriormente complicata dall’assenza di precipitazioni degli ultimi mesi, che non ha riguardato solo le aree meridionali del paese. Il deficit di pioggia e neve (rispettivamente -60% e -80% rispetto alla ...

Pubblicità

enpaonlus : 17 giugno 2019: Giornata Mondiale per la Lotta alla Desertificazione — Questa importante ricorrenza vede oggi una d… - MassimoChiaram7 : RT @le_scienze: #siccita #desertificazione #ONU Le Scienze per la giornata mondiale contro la desertificazione e la #siccità - dal nostro a… - startzai : RT @fsoglian: #innovazione ?? #Intelligenzaartificiale per combattere desertificazione e siccità in agricoltura. ?? L'approfondimento su @dat… - floratoscana : ?? Oggi è la Giornata Mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità, un tema che interessa ogni parte d… - Stefyts64 : RT @fsoglian: #innovazione ?? #Intelligenzaartificiale per combattere desertificazione e siccità in agricoltura. ?? L'approfondimento su @dat… -