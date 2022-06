Deepfake usati per adescare minorenni online | arrestato nella Capitale un insegnante delle elementari per pedopornografia

(Di venerdì 17 giugno 2022)per. Sembra proprio che un insegnate di una scuola primaria dellaavesse una doppia identità, un po’ Dottor Jekyll e un po’ Mr Hyde, portata alla luce dalla Polizia postale di Brescia, in seguito alla denuncia da parte della madre di una minorenne vittima di adescamento. Immediatamente sono scattate le indagini, al terminequali gli investigatori si sono trovati davanti all’insospettabile autore del reato: undi una scuola primaria. Un lavoro, quello portato avanti dai poliziotti, che è stato estremamente laborioso in quanto l’uomo – un cinquantenne di origini piemontesi – è risultato per mesi irrintracciabile.perIndividuato a ...

LA NOTIZIA

La cronaca è già piena di casi in cui clip audio e video sintetici (i cosiddetti) sono stati creati attraverso l'utilizzo di reti neurali eper scopi dimostrativi (e anche meno leciti,...... anche se alcuni, come le impronte digitali , vengono ancoraper le indagini. Ma come è ... 7 giugno: ilcome arma per commettere un crimine. L'alterazione digitale dell'identità. 14 ... Deepfake usati per adescare minorenni, arrestato insegnante