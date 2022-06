De Luca: “Bene boom turismo, ma stiamo attenti al ritorno del Covid” (Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – “In questa estate avremo una stagione turistica interessante con un boom che riguarda tutta l’Italia, onda di turismo nel Paese soprattutto con presenza forte di turisti da Germania, con l’ingresso in Italia della variante omicron 5 molto diffusa in Germania”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca nella sua diretta Fb del venerdì. “Sarà una stagione importante – ha aggiunto – per il turismo e le nostre economia ma anche un rimescolamento sociale inevitabile. In questo periodo stiamo avendo una piccola ripresa del contagio Covid, credo sia giusto invitare i cittadini a non avere una sottovalutazione. Io vedo un clima di questo tipo, abbiamo amici, conoscenti e parenti positivi, dobbiamo fare quasi uno slalom per evitare il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – “In questa estate avremo una stagione turistica interessante con unche riguarda tutta l’Italia, onda dinel Paese soprattutto con presenza forte di turisti da Germania, con l’ingresso in Italia della variante omicron 5 molto diffusa in Germania”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo Denella sua diretta Fb del venerdì. “Sarà una stagione importante – ha aggiunto – per ile le nostre economia ma anche un rimescolamento sociale inevitabile. In questo periodoavendo una piccola ripresa del contagio, credo sia giusto invitare i cittadini a non avere una sottovalutazione. Io vedo un clima di questo tipo, abbiamo amici, conoscenti e parenti positivi, dobbiamo fare quasi uno slalom per evitare il ...

Luca_Milello : @PaulLamanski Fatti pagare bene!! - zazoomblog : MotoGP Luca Marini: “Finalmente mi sento davvero bene in moto anche se in rettilineo perdo 6-7 km-h dalle altre Duc… - antonio41cotug2 : @Deputatipd @Piero_De_Luca @pdnetwork Va fatto per correggere idee diverse e non il bene per la gente - Luca_15_5 : RT @amici_da: La mamma dei cuccioli è ancora dal veterinario perché la ferita si deve richiudere bene prima di tornare in strada purtroppo… - luca_panofsky : stavamo andando bene e invece abbiamo fatto dei passi indietro con le argomentazioni e i temi -