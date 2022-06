De Giorgi, Strasburgo condanna l’Italia: “Non mi ha difesa, la mia vita è stata stravolta” (Di venerdì 17 giugno 2022) La Corte europea dei diritti dell’uomo lo ha chiamato l’affaire De Giorgi: 27 pagine di istruttoria e quattro di sentenza. Così il tribunale di Strasburgo ha condannato lo Stato italiano per non aver protetto una donna padovana che aveva più volte denunciato l’ex marito che era stato violento con lei e con i suoi tre figli. “Violazione dell’articolo 3 della convenzione dei diritti umani“, ovvero quello che punisce i paesi che applicano la tortura e trattamenti disumani e degradanti: così lo Stato italiano dovrà risarcire Silvia De Giorgi, 44 anni, con 10mila euro, più le spese legali. Il fatto Silvia De Giorgi (44 anni) in una foto tratta dal suo profilo InstagramPer la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo le autorità italiane “non hanno fatto il necessario per proteggere ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 17 giugno 2022) La Corte europea dei diritti dell’uomo lo ha chiamato l’affaire De: 27 pagine di istruttoria e quattro di sentenza. Così il tribunale dihato lo Stato italiano per non aver protetto una donna padovana che aveva più volte denunciato l’ex marito che era stato violento con lei e con i suoi tre figli. “Violazione dell’articolo 3 della convenzione dei diritti umani“, ovvero quello che punisce i paesi che applicano la tortura e trattamenti disumani e degradanti: così lo Stato italiano dovrà risarcire Silvia De, 44 anni, con 10mila euro, più le spese legali. Il fatto Silvia De(44 anni) in una foto tratta dal suo profilo InstagramPer la Corte europea dei diritti umani dile autorità italiane “non hanno fatto il necessario per proteggere ...

Pubblicità

Luce_news : De Giorgi, Strasburgo condanna l’Italia: “Non mi ha difesa, la mia vita è stata stravolta” - OsservaMy : Questa donna non ha ottenuto giustizia nel paese dove risiede, l'Italia, ha dovuto rivolgersi alla Corte europea de… - WTF1807 : Felice per Silvia De Giorgi, bella notizia. DA VERGOGNARSI, invece, per il nulla assoluto della Magistratura e degl… - dmax69 : RT @ereike05: Dopo 7 denunce presentate tra il 2015 e il 2019 contro l'ex marito violento e rimaste inascoltate, Silvia De Giorgi, 44enne p… - infoitinterno : Silvia De Giorgi, picchiata e minacciata da ex marito/ Strasburgo condanna l'Italia -