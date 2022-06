Davide Zanotto, tragico epilogo: ritrovato il cadavere del padre di tre figli scomparso domenica scorsa (Di venerdì 17 giugno 2022) L’uomo, padre di tre figli, era scomparso dalla provincia di Padova. Il tragico epilogo E’ con un tragico epilogo che si conclude la vicenda della scomparsa di Davide Zanotto, 49enne scomparso dalla sua abitazione domenica 12 giugno. L’uomo viveva a Tezze sul Brenta (Vicenza) e lavorava presso un’azienda Bisson, che si occupa di impiantistica industriale. La scomparsa e le ricerche Grande appassionato di bici, è con quel mezzo che l’uomo si era volontariamente allontanato dalla sua abitazione domenica scorsa. Un uomo ben voluto da amici e parenti e molto conosciuto in paese, come dimostrato dall’enorme quantità di post e messaggi condivisi nella ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 17 giugno 2022) L’uomo,di tre, eradalla provincia di Padova. IlE’ con unche si conclude la vicenda della scomparsa di, 49ennedalla sua abitazione12 giugno. L’uomo viveva a Tezze sul Brenta (Vicenza) e lavorava presso un’azienda Bisson, che si occupa di impiantistica industriale. La scomparsa e le ricerche Grande appassionato di bici, è con quel mezzo che l’uomo si era volontariamente allontanato dalla sua abitazione. Un uomo ben voluto da amici e parenti e molto conosciuto in paese, come dimostrato dall’enorme quantità di post e messaggi condivisi nella ...

