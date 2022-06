Dalla Spagna, la Liga vuole bloccare il rinnovo di Mbappé: le incredibili richieste (Di venerdì 17 giugno 2022) Continua la battaglia legale tra la LaLiga e il PSG riguardo quello che sembra l’affare e il caso calcistico dell’estate: il rinnovo di Mbappè. Il giocatore francese, che si era promesso sposo del Real Madrid, ha poi, sotto pressione anche del presidente francese Macron, accettato il rinnovo con il club parigino che prevedeva cifre stellari: 90 milioni in tre anni più 130 milioni alla firma. Il tutto annunciato la sera di un mese fa. Ciò ha scatenato la rabbia della Liga, che ha così iniziato una battaglia legale contro alcuni club d’Europa, denunciati alla UEFA in quanto rei di non rispettare il fair play finanziario. Oltre al PSG, l’accusa si rivolge anche al Manchester City che ha appena portato Haaland. Kylian Mbappè PSG Nasser Al-Khelaifi A parlare nella giornata di oggi è stato l’avvocato, incaricato ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 17 giugno 2022) Continua la battaglia legale tra la Lae il PSG riguardo quello che sembra l’affare e il caso calcistico dell’estate: ildi Mbappè. Il giocatore francese, che si era promesso sposo del Real Madrid, ha poi, sotto pressione anche del presidente francese Macron, accettato ilcon il club parigino che prevedeva cifre stellari: 90 milioni in tre anni più 130 milioni alla firma. Il tutto annunciato la sera di un mese fa. Ciò ha scatenato la rabbia della, che ha così iniziato una battaglia legale contro alcuni club d’Europa, denunciati alla UEFA in quanto rei di non rispettare il fair play finanziario. Oltre al PSG, l’accusa si rivolge anche al Manchester City che ha appena portato Haaland. Kylian Mbappè PSG Nasser Al-Khelaifi A parlare nella giornata di oggi è stato l’avvocato, incaricato ...

