Da Gran Bretagna sì all'estradizione di Assange verso gli Usa (Di venerdì 17 giugno 2022) Il governo britannico ha approvato l'estradizione di Julian Assange negli Stati Uniti dove il fondatore di Wikileaks è ricarcato per la diffusione di documenti segreti in particolare sulla guerra in ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 giugno 2022) Il governo britannico ha approvato l'di Juliannegli Stati Uniti dove il fondatore di Wikileaks è ricarcato per la diffusione di documenti segreti in particolare sulla guerra in ...

Pubblicità

RaiNews : 'Un giorno buio per la libertà di stampa'. così #Wikileaks commenta la decisione #Assange - Agenzia_Ansa : La Gran Bretagna ordina l'estradizione negli Usa di Julian Assange. La ministra dell'Interno Priti Patel ha dato su… - TgLa7 : Via libera a estradizione negli USA per #JulianAssange. Il giornalista rischia di scontare una pesantissima condann… - NeraGiacomo : RT @ignaziocorrao: Niente da fare per #Assange: la Gran Bretagna, attraverso la Ministra dell'Interno Patel, ha ordinato l'estradizione ne… - MauroLcc1955 : RT @ignaziocorrao: Niente da fare per #Assange: la Gran Bretagna, attraverso la Ministra dell'Interno Patel, ha ordinato l'estradizione ne… -