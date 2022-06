Cybersicurezza, Mulè: “Urgono mura solide per tutto il Paese”. 150mila attacchi al giorno (Di venerdì 17 giugno 2022) Cybersicurezza, cosa sta accadendo? “Oggi, quotidianamente soltanto al Ministero della Difesa giungono circa 150.000 attacchi da parte di hacker che cercano di penetrare i nostri sistemi. Di questi soltanto 20-40 necessitano un intervento dedicato dei nostri esperti, il che significa che il nostro sistema ha solide mura laddove il 99,9% di questi attacchi viene respinto direttamente dai firewall” cosi il Sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè intervenuto al convegno “Cyber-risk & PMI, come sfuggire alla morsa” organizzato da Economy insieme a Rodl & Partner e condotto dal direttore Sergio Luciano. “Quante imprese in Italia possono dire lo stesso? Quante di queste imprese hanno un responsabile della Cybersicurezza dedicato?” si interroga il Sottosegretario ... Leggi su fmag (Di venerdì 17 giugno 2022), cosa sta accadendo? “Oggi, quotidianamente soltanto al Ministero della Difesa giungono circa 150.000da parte di hacker che cercano di penetrare i nostri sistemi. Di questi soltanto 20-40 necessitano un intervento dedicato dei nostri esperti, il che significa che il nostro sistema haladdove il 99,9% di questiviene respinto direttamente dai firewall” cosi il Sottosegretario alla Difesa Giorgiointervenuto al convegno “Cyber-risk & PMI, come sfuggire alla morsa” organizzato da Economy insieme a Rodl & Partner e condotto dal direttore Sergio Luciano. “Quante imprese in Italia possono dire lo stesso? Quante di queste imprese hanno un responsabile delladedicato?” si interroga il Sottosegretario ...

