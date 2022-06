“Cuoricini in moto” e “Disegni sull’asfalto” | pomeriggio speciale per bambini e famiglie

(Di venerdì 17 giugno 2022) Bergamo. Unper, ragazzi e. L’appuntamento è domenica 19 giugno con la nuova edizione diine del concorso, opportunità per trascorrere piacevoli momenti all’insegna dell’aggregazione, dell’inclusione sociale e della solidarietà. L’iniziativa, aperta a tutti, è organizzata dall’associazione Aletheia, impegnata nella promozione di progetti a favore dei piccoli pazienti oncologici e cardiopatici, ai loro famigliari e alle strutture ospedaliere. Alle 15, con ritrovo alla fermata del pullman in viale Papa Giovanni XXIII a Bergamo (davanti alla chiesa di Santa Maria delle Grazie, vicino a largo Porta Nuova), ipotranno usufruire gratuitamente del trenino ...

Pubblicità

Il Tirreno

Alle sette del mattino, quando la città si mette in, della Run 5.30 non c'è più traccia. Tanti ... "I love you mum" è il motto del tour 5.30 2022, celebrato con una declinazione adell'...... ie i fiori che nascono sullo sfondo, sbrilluccicaci, gli fondi chiari, le lacrime e le ... Si tratta di Yumiko Oshima ,Hagio , Riyoko Ikeda ( Lady Oscar ), Yumiko Igarashi ( Candy Candy ... A due anni dal Marocco all’Opa per curare il suo cuoricino malato Dalla paternità, al ritiro dalla Moto GP, ai rivali di una vita. Valentino Rossi si racconta a cuore aperto. Vi proponiamo di seguito alcuni estratti, a iniziare della sua vita dopo il ritiro dalle ...Compleanno in famiglia per il re incontrastato delle due ruote Giacomo Agostini: «Una volta era troppo pericoloso, mi sono sposato quando ho lasciato le gare» ...