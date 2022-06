Cremonese, Braida attivo sul mercato: interesse per Milanese e Chiriches (Di venerdì 17 giugno 2022) Giovani e esperti è questo il mix che vorrebbe fare la Cremonese in Serie A: Braida al lavoro per Chiriches e Milanese La Cremonese per la prima stagione in Serie A starebbe pensando di costruire una squadra con un buon mix di giovani ed esperti. Sul taccuino di Braida sarebbero finiti anche i nomi di Milanese e Chiriches. Sul centrocampista della Roma ci sarebbero già stati i primi contatti, con i giallorossi che potrebbero cederlo anche a titolo definitivo. Per il centrale del Sassuolo c’è stata una chiacchierata con la dirigenza neroverde. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 giugno 2022) Giovani e esperti è questo il mix che vorrebbe fare lain Serie A:al lavoro perLaper la prima stagione in Serie A starebbe pensando di costruire una squadra con un buon mix di giovani ed esperti. Sul taccuino disarebbero finiti anche i nomi di. Sul centrocampista della Roma ci sarebbero già stati i primi contatti, con i giallorossi che potrebbero cederlo anche a titolo definitivo. Per il centrale del Sassuolo c’è stata una chiacchierata con la dirigenza neroverde. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

NCN_it : #Braida: “#Gaetano nei due davanti alla difesa per diventare grande. #Ounas alla #Cremonese? Non abbiamo ancora dec… - infoitsport : Cremonese, Braida: “Volevamo tenere Gaetano, il Napoli vuole valutarlo” - sportli26181512 : Cremonese, è fatta per Vasquez: dettagli e cifre dell'operazione: La Cremonese sarà una delle squadre più attive su… - ilpodsport : #Calciomercato Cremonese, Braida su Gaetano: 'Per ora non torna, il Napoli vuole valutarlo' #ilpodsport - infoitsport : Cremonese, Braida: 'Volevamo tenere Gaetano, ma è arrivata una comunicazione dal Napoli' -