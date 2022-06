Crediti fasulli per 58 milioni di euro | decine di partite Iva nei guai - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

In tutto sono 58 i milioni di euro diritenuti fittizi e individuati, solo in parte giù utilizzati. Il sistema nel mirino della Finanza e dell'Entrate riguarda l'utilizzo distorto della ...In sei mesi sarebbero stati accumulatidi imposta- sfruttando le agevolazioni dei bonus locazione, sismabonus e bonus facciate - per 440 milioni di euro. Un fiume di denaro, ottenuto ... Crediti fasulli per 58 milioni, partite Iva nei guai anche in Sicilia Inattive, senza dipendenti e intestate a prestanome: 32 in provincia di Firenze, le altre in Lazio, Sicilia, Lombardia e Piemonte ...