Covid oggi Italia, 35.427 contagi e 41 morti: bollettino 17 giugno (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 35.427 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 17 giugno 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 41 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 185.819 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 19,1%. I ricoverati con sintomi sono 320, 17 in più da ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 191, una in meno da ieri. LAZIO – Sono 4.826 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 17 giugno 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 5 ...

