Covid oggi Abruzzo | 895 contagi e 7 morti | bollettino 17 giugno

Leggi su italiasera

(Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 895 i nuovida Coronavirus, 172022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri sono stati registrati 7che porta il numero totale delle vittime da inizio pandemia a 3.363. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Da ieri sono guarite 806 persone. Gli attualmente positivi insono 17.634. Di questi, 116 pazienti, 11 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica; 2 in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Del totale dei casi positivi 234 all’Aquila, 258 in provincia di Chieti, 206 in provincia di Pescara e 185 in provincia di Teramo. L'articolo proviene da Italia Sera.