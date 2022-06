Covid | monitoraggio Iss | incidenza settimanale cresce a 310 casi ogni 100mila abitanti da 222 Indice Rt sale a 0 | 83 | stabili i dati ospedalieri

(Di venerdì 17 giugno 2022) Torna a salire in modo consistente l’dei nuovidiin Italia. Secondo il nuovoa cura dell’Istituto superiore di Sanità e del ministero della Salute, nella settimana 10-16 giugno ci sono stati 310, contro i 222 della settimana precedente (3-9 giugno). Le incidenze più elevate si registrano in Sardegna, dove il valore è schizzato a 448,6per, e nel Lazio, dove il valore tocca 406,7. L’di riproduzione Rt medio calcolato suisintomatici, invece, è stato pari a 0,83 nel periodo 25 maggio-7 giugno, in aumento rispetto allo 0,75 della settimana ...

ROMA - Sale l'incidenza settimanale, così come l'Rt medio; mentre scende il tasso di occupazione delle terapie intensive. Questi i dati principali deldella Cabina di Regia dell'Istituto Superiore di Sanità. Sale l'incidenza settimanale a livello nazionale: 310 ogni 100.000 abitanti (10/06/2022 - 16/06/2022) vs 222 ogni 100.000 abitanti ......principali delsettimanale della Cabina di regia Istituto superiore di sanità (Iss) e ministero della Salute . TORNA A CRESCERE L'INCIDENZA Torna a crescere l'incidenza dei casiin ...E’ giunta inaspettata questa nuova ondata anomala di casi Covid: complici le nuove sottovarianti di Omicron in contagi sono infatti in risalita, e questa settima cresce anche l’indice di contagiosità ...C'è anche la Sicilia tra le Regioni sopra la soglia di allerta al 15% per reparti covid. L'isola si attesta al 15,5% e l'incidenza è a 448 ...