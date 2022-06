Covid | lascerà disturbi gastrointestinali a oltre 500mila italiani guariti

(Di venerdì 17 giugno 2022) Milano, 17 giu. (Adnkronos Salute) - Nausea, vomito, dolori addominali. Non solo, ma anche il Long- la sindrome post-virus sperimentata in varie forme da molti- colpisce lo stomaco e l'intestino, con sintomi persistenti a lungo termine. Li ha certificati l'Irccs Policlinico Sant'Orsola di Bologna attraverso una ricerca internazionale i cui dati, "tenendo conto dei 17 milioni di persone" che si sono "ammalate di-19 solo in Italia, suggeriscono che nei prossimi anni avremmomezzo milione persone da curare per patologie gastroenterologiche". Lo studio, denominato 'Gi-19' e promosso dalla Medicina interna e Gastroenterologia del Sant'Orsola diretta da Giovanni Barbara, ha incluso più di 2mila pazienti ricoverati perin 36 centri ...

Pubblicità

adowasser : @gianppaolo Era purtroppo già tutto previsto, tanto quanto il covid, quando si estompai il covid nell’inizio 22 ini… - Nenonet1 : Il PdR, su consiglio di Mariopio, troverà un escamotage (la guerra, il covid, il gas che non c'è, il bisogno di un… - Twittytwitty17 : @StefanoBerto83 @mvetto Saranno processi di patogenesi simili su organi diversi? A un'occhiata molto superficiale… - ariolsz : Vi rendete conto che ogni anno al Milan c’è una cazzo di telenovela o teatrino? 2020: riparte il campionato post co… -

TUTTOBICIWEB.it

Ecco in cosa consiste 1) Il virus responsabile delè ormai con noi e almeno per adesso non ci. Ma un eventuale aumento dei casi non deve allarmare 2) Le varianti non devono spaventarci: ...'Il virus responsabile delè ormai con noi e almeno per adesso non ci. Un eventuale aumento dei casi non deve allarmare; le varianti non devono spaventarci, vanno individuate, isolate e ... COVID. ANCHE TOM PIDCOCK E' POSITIVO E LASCIA IL GIRO DI SVIZZERA