Covid in risalita, aumentano incidenza e ricoveri. Sicilia e Valle d'Aosta oltre la soglia di allerta (Di venerdì 17 giugno 2022) Gli indici della pandemia di Covid-19 in Italia sono ancora in risalita , una conferma dell’inversione di trend in atto: questa settimana è infatti aumentata l'incidenza dei casi per 100mila abitanti,... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 17 giugno 2022) Gli indici della pandemia di-19 in Italia sono ancora in, una conferma dell’inversione di trend in atto: questa settimana è infatti aumentata l'dei casi per 100mila abitanti,...

Pubblicità

infoitinterno : Covid in risalita, aumentano incidenza e ricoveri. Sicilia e Valle d'Aosta oltre la soglia di allerta - GazzettaDelSud : ?? #Covid in risalita, aumentano incidenza e ricoveri. #Sicilia e #ValledAosta oltre la soglia di allerta ????… - ilmeteoit : #COVID: casi in aumento, ora si rischiano 100 mila contagi, parlano gli esperti.. - andreastoolbox : Covid a Bari e provincia, in risalita casi e incidenza nella settimana 6-12 giugno 2022 - Massimiliana21 : Omicron, come sarà l'estate? Contagi Covid in risalita, nel Lazio seconda incidenza più alta. Iss: BA.5 al 23%… -