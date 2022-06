Covid, in Campania sempre più contagi: incidenza al 22,24% (Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Sale, in Campania, il tasso di contagio. Secondo i dati del Bollettino ordinario, sono 3.288 i neo positivi al Covid su 14.779 test esaminati. Se ieri il tasso di incidenza era pari al 19,92%, oggi è pari al 22,24%. Nessuna persona deceduta nelle ultime 48 ore, 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali resta piuttosto stabile la situazione ricoveri con 12 posti letto occupati nelle terapie intensive (-1 rispetto a ieri); e con 301n posti letto occupati in degenza (-1 rispetto a ieri). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 3.288 di cui: Positivi all’antigenico: 3.018 Positivi al molecolare: 270Test: 14.779 di cui: Antigenici: 11.228 Molecolari: 3.551 Deceduti: 0 (*) (*) nelle ultime 48 ore. 2 deceduti in ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Sale, in, il tasso dio. Secondo i dati del Bollettino ordinario, sono 3.288 i neo positivi alsu 14.779 test esaminati. Se ieri il tasso diera pari al 19,92%, oggi è pari al 22,24%. Nessuna persona deceduta nelle ultime 48 ore, 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali resta piuttosto stabile la situazione ricoveri con 12 posti letto occupati nelle terapie intensive (-1 rispetto a ieri); e con 301n posti letto occupati in degenza (-1 rispetto a ieri). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 3.288 di cui: Positivi all’antigenico: 3.018 Positivi al molecolare: 270Test: 14.779 di cui: Antigenici: 11.228 Molecolari: 3.551 Deceduti: 0 (*) (*) nelle ultime 48 ore. 2 deceduti in ...

