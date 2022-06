Covid e intestino, disturbi per oltre 500mila guariti (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Nausea, vomito, dolori addominali. Non solo Covid, ma anche il Long Covid – la sindrome post-virus sperimentata in varie forme da molti guariti – colpisce lo stomaco e l’intestino, con sintomi persistenti a lungo termine. Li ha certificati l’Irccs Policlinico Sant’Orsola di Bologna attraverso una ricerca internazionale i cui dati, “tenendo conto dei 17 milioni di persone” che si sono “ammalate di Covid-19 solo in Italia, suggeriscono che nei prossimi anni avremmo oltre mezzo milione persone da curare per patologie gastroenterologiche”. Lo studio, denominato ‘Gi-Covid19’ e promosso dalla Medicina interna e Gastroenterologia del Sant’Orsola diretta da Giovanni Barbara, ha incluso più di 2mila pazienti ricoverati per Covid in 36 centri di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Nausea, vomito, dolori addominali. Non solo, ma anche il Long– la sindrome post-virus sperimentata in varie forme da molti– colpisce lo stomaco e l’, con sintomi persistenti a lungo termine. Li ha certificati l’Irccs Policlinico Sant’Orsola di Bologna attraverso una ricerca internazionale i cui dati, “tenendo conto dei 17 milioni di persone” che si sono “ammalate di-19 solo in Italia, suggeriscono che nei prossimi anni avremmomezzo milione persone da curare per patologie gastroenterologiche”. Lo studio, denominato ‘Gi-19’ e promosso dalla Medicina interna e Gastroenterologia del Sant’Orsola diretta da Giovanni Barbara, ha incluso più di 2mila pazienti ricoverati perin 36 centri di ...

