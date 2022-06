Covid, Costa: 'Basta isolamento per chi ha il virus'. Ma i virologi frenano: 'I contagi e i morti aumentano' (Di venerdì 17 giugno 2022) Il graduale ritorno alla normalità, dopo oltre due anni di pandemia, potrebbe presto portare anche alla fine dell'isolamento per le persone che risultano positive al Covid - 19 . Ad aprire a questo ... Leggi su leggo (Di venerdì 17 giugno 2022) Il graduale ritorno alla normalità, dopo oltre due anni di pandemia, potrebbe presto portare anche alla fine dell'per le persone che risultano positive al- 19 . Ad aprire a questo ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : 'Verso lo stop all'isolamento domiciliare per i positivi': così il sottosegretario alla Salute Andrea Costa . 'Gior… - carovana12 : RT @carovana12: Covid-19. Ieri Costa, viceministro Salute, annuncia che è maturo il tempo di trattare il Covid come un'influenza normale: s… - AndreaMarano11 : RT @carovana12: Covid-19. Ieri Costa, viceministro Salute, annuncia che è maturo il tempo di trattare il Covid come un'influenza normale: s… - luizenorc : RT @actarus1070: ?? SOTTOSEGRETARIO COSTA: 'CI AVVIAMO VERSO LO STOP ALL'ISOLAMENTO DOMICILIARE PER I POSITIVI'. LA FICTION COVID E' QUASI… - Salvitus1 : RT @MariaDellaMoni6: BOOM DI CASI DI COVID, MA C'È LA SOLUZIONE DEL SOTTOSEGRETARIO COSTA: STOP ALL'ISOLAMENTO DEI POSITIVI (MAGARI VACCINA… -