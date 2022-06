Pubblicità

corriereadriatico.it

Oggi, venerdì 17 giugno , sono statii positivi al(ieri erano stati 844), con una percentuale di positività del 37,5% (ieri 34,9%) sui 2.19 4 (2.415) tamponi diagnostici analizzati. L' ...Sonoi casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 707 nella Nord Ovest, 371 nella Sud est. La ... Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per- 19 è di 274,... Covid, 824 nuovi positivi nelle Marche e l'incidenza risale verso 300. Ma calano i ricoverati/ Il trend Coronavirus Marche, tasso incidenza cumulativo in aumento e ormai vicino a 300. Scendono i ricoveri nei reparti ordinari - picenotime.it - IT ...ANCONA - Continua, anche nelle Marche, la fase di ripresa dei contagiati giornalieri dal Covid, con numeri spinti in alto dalla variante Omicron 5. Con l'incidenza tornata vicina a quota ...