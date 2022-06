Covid | 35 427 nuovi casi e 41 decessi nelle ultime 24 ore

Leggi su iltempo

(Di venerdì 17 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 35.427 idi Coronavirus oggi in Italia, su un totale di 185.819 tamponi effettuati24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino sulla pandemia, emesso dal Ministero della Salute. I deceduti24 ore sono stati 41, che portano il totale delle vititme dia quota 167.658. Dal punto di vista dei ricoveri ospedalieri, sono 4.320 i positivi attualmente nei reparti ordinari (17 in più di ieri), dei quali 191 in terapia intensiva (1 in meno di ieri).– Foto Agenziafotogramma.it –(ITALPRESS).