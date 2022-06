Costruzioni | Pelazzi Soa | ' colpo di grazia da blocco credito e crisi di liquidità'

(Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu. (Labitalia) - “Aumento dei costi energetici e il caro materiali iniziano a pesare sulla crescita del settore delle. Avevamo lanciato l'allarme sui rischi imminenti. Riteniamo che alle condizioni attuali la situazione sia destinata a peggiorare, soprattutto per effetto del pasticcio su Superbonus e bonus edilizi e dei continui cambiamenti delle norme sui lavori incentivati”. Lo dichiara all'Adnkronos/Labitalia Giovanni, presidente di Argenta Soa, una delle principali società organismo di attestazione che certifica le aziende per la partecipazione alle gare pubbliche nel presentare l'analisi del Centro Studi della società sui dati di produzione nellead aprile comunicati questa mattina dall'Istat. "Frena la crescita della produzione nelle- dichiara ...

Lo dichiara in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia Giovanni, presidente di Argenta Soa, ... con particolare riferimento al comparto delleE' un sistema in vigore da oltre venti anni, maturo e apprezzato dagli operatori del settore.' 'Attualmente - conclude- le imprese die le imprese che partecipano agli appalti di ... Dati Istat su Costruzioni: Pelazzi (Argenta SOA): “Nonostante le difficoltà nel primo trimestre il settore resta l'unico motore che sostiene la ripresa in Italia "Frena la crescita della produzione nelle costruzioni - dichiara Pelazzi - per la prima volta dopo otto mesi. In aprile si è avuto un calo dell'1,3% su marzo, dopo una crescita continua che ha portato ...